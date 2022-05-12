Сирень станет символом акции по закладке «Сада памяти» в Магасе в честь участников битвы за Кавказ

Площадь посадки составит один гектар, в будущем аллея станет зеленым садом и местом отдыха жителей и гостей столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии примут участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов, волонтеры, представители органов власти и общественности, а также сотрудники Минприроды республики. Все высаженные в этот день деревья будут посвящены подвигу и самоотверженности защитников Родины, сражавшихся за Кавказ в годы ВОВ.

Акция состоится 16 мая в 12 часов, к нему могут присоединиться все неравнодушные жители столицы и региона, а также их дети, поскольку участие в мероприятии позволит не только с пользой провести время, но и отдать дань памяти доблести бойцов, защищавших Родину.

Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнер акции — «Русская медная компания».