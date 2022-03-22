Следственное управление СК по Ингушетии запустило свой Telegram-канал

Телеграм-канал СК России — это еще один способ получать оперативную информацию о работе ведомства. Официальные сообщения и комментарии представителя ведомства, видео- и фотоматериалы с мест резонансных происшествий, сюжеты, информация о мероприятиях с участием сотрудников Следственного комитета, тематические проекты, говорится в релизе.

«Присоединяйтесь к Telegram-каналам СК России https://t.me/sledcom_press и следственного управления ведомства по Ингушетии https://t.me/su_skr06 и оставайтесь в курсе самых актуальных новостей Следственного комитета России», — призвали в пресс-службе.