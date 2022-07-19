Сотрудники Ингушского госуниверситета представили республику на «Микитаевских чтениях» в КБР

Мероприятие прошло в Кабардино-Балкарском университете имени Бербекова и охватило широкий круг вопросов, касающихся новых теоретических концепций строения полимерных материалов, новых полимеров и композиционных материалов на их основе, исследования строения и свойств полимерных материалов и оригинальные методы их получения, перспективы применения полимеров и композитов в различных областях техники и промышленности.

В конференции приняли участие свыше 800 человек из более чем 90 городов — из всех федеральных округов России и стран зарубежья.

Старшие преподаватели ИнгГУ Мадина Ялхороева и Марьям Парчиева выступили в постерной сессии со стендовым докладом «Галогенсодержащие полиэфирсульфонсульфиды».

По результатам работы конференции участникам были выданы сертификаты. Избранные статьи, по решению оргкомитета, будут опубликованы отдельным номером журнала «Пластические массы».