Сотруднику газеты «Ингушетия» Борису Гирееву вручили благодарственное письмо от генерал-полковника Росгвардии

По словам помощника начальника Управления — начальника пресс-службы майора полиции Аслана Исмаилова, на телевидении, радио, в электронных и печатных изданиях республики практически в режиме нон-стоп высокопрофессионально освещаются значимые события служебно-боевой деятельности территориального органа.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи региона, росгвардейцы обсудили с представителями пишущей и снимающей братии наиболее актуальные вопросы взаимодействия.

«В нынешнем году итогом совместной работы пресс-службы территориального Управления Росгвардии и региональных СМИ стали более двух тысяч публикаций о деятельности ведомства», — отметил Аслан Исмаилов.

За вклад в освещение деятельности подразделений Росгвардии в регионе журналистам были вручены благодарственные письма от командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Захарова и начальника Управления Росгвардии по Республике Ингушетия генерал-майора полиции Микаила Буружева.