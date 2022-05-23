Студент из Ингушетии стал лидером в первом интенсиве по запуску digital-проектов

В Пятигорске завершился двухдневный интенсив по запуску digital-проектов «Медиадрайверы». Участниками стали около 100 человек — студенты, блогеры, журналисты, предприниматели, представители пресс-служб ведомств, министерств, которые запустили свои проекты в новых медиа.

«Медиадрайверы» в Пятигорске объединили сразу несколько субъектов СКФО, поскольку слушатели приехали не только из самого города, но и из Ставрополя, Черкесска, Владикавказа, Нальчика, Малгобека и Грозного.

Отмечается, что прошедшие два дня для участников стали очень насыщенными: они слушали лекции, работали индивидуально и в командах, снимали видео в Yappy, общались, участвовали в конкурсах, а самое важное — разработали свои проекты и подготовили их к запуску.

Одним из долгожданных событий стала итоговая презентация проектов, на которой ребята показали, что они сделали за два дня и как будут выглядеть их будущие проекты. В защите приняли участие 19 проектов, среди которых были как команды, так и индивидуальные авторы. Темы проектов самые разные: развитие пресс-служб вузов, СММ-агентства, туристическая привлекательность региона, танцевальная студия, магазин одежды, блог авторских тортов. Все проекты объединяет идея быть полезным для Северо-Кавказского региона, а всех участников объединяет желание учиться, развиваться, открывать для себя новые возможности.

Все презентации проектов были яркие, творческие, оригинальные и запоминающиеся. В результате интереснейшей защиты с минимальным отрывом в 1 балл победу одержала команда «Амбассадоры Северного Кавказа» — именно они стали обладателями гранта в размере 100 тыс. рублей и смогут его потратить на развитие и продвижение своего проекта. Руководитель проекта — магистрант Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Ислам Ахциев.

Напомним, организатором проекта является АНО «Сеть», мероприятие проводится при поддержке видеосервисов Rutube, Yappy и Общественной палаты России.