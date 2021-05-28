Студенты Ингушского госуниверситета встретились с руководством вуза

На встрече также присутствовали проректор по научной работе, профессор Магомет Дзауров и проректор по учебной работе, кандидат физико-математических наук Фердос Кодзоева.

Фатима Албакова затронула актуальность проблемы повышения качества образования, развитие научного потенциала университета, важность фундаментальных исследований на базе вуза, необходимость обновления материально-технического оборудования факультетов ИнгГУ.

Ректор добавила, что студентам необходимо профессиональное ориентирование, чтобы выстроить свой жизненный и образовательный путь на долгий срок. Отметила также, что каждый человек, являющийся хорошим специалистом, должен думать не только о себе, но и об обществе, которое его окружает.

Одной из основных задач на ближайшую перспективу Фатима Юсуповна назвала необходимость трансформировать учебный процесс за счёт применения информационных технологий. Заострила внимание на том, что полноценный учебный процесс невозможен без научно-исследовательских лабораторий.

Студентов интересовала возможность продолжения обучения в магистратуре на своих факультетах. Также Фатима Албакова ответила на вопросы, касающиеся развития студенческих объединений и работы столовой вуза.