СУ СКР по Ингушетии направит на учебу в академии ведомства детей участников спецоперации

В следственном управлении СКР по Ингушетии для подготовки кадров, проводится отбор детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ЛДНР и Украины, для поступления в академии ведомства в 2022 году по очной форме обучения.