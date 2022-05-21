СУ СКР по Ингушетии направит на учебу в академии ведомства детей участников спецоперации
В следственном управлении СКР по Ингушетии для подготовки кадров, проводится отбор детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ЛДНР и Украины, для поступления в академии ведомства в 2022 году по очной форме обучения.
Речь идет о следующих специальностях: правовое обеспечение национальной безопасности (квалификация юрист) и психология служебной деятельности (квалификация психолог). Срок обучения 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Заявление об участии в отборе принимаются до 15 июня 2002 года.
Подробную информацию можно получить в следственном управлении СКР по республике: город Магас, улица Дошлуко Мальсагова № 23. Тел: 8 (8734) 55-02-20.