Туроператоры Ингушетии предлагают комбинированные весенние и летние туры

«Ситуация с бронированиями выравнивается, и в целом ожидаем всплеска летних продаж. После небольшого проседания в первые дни кризиса, сейчас северо-кавказские операторы, которые работают на независимых российских платформах бронирования и развивают свои сайты, отмечают значительный рост продаж на весну и лето», — цитирует Тимижева ТАСС.

Туроператоры Ингушетии сделали акцент на комбинированные туры сразу в несколько соседних республик. Туристам, которые хотят сосредоточиться на красотах республики, подойдет отдых на всесезонном горном курорте «Армхи».

Операторы Ставропольского края предлагают под присмотром врачей пройти курс грязелечения, восстановиться с помощью минеральных и термальных источников в санаториях, а также посетить авторские туры по Лермонтовским местам и культурным достопримечательностям края.

Дагестан приглашает отправиться летом в этническое путешествие по национальным поселениям, где можно познакомиться с местными технологиями изготовления керамики, ювелирных украшений и холодного оружия, приобщиться к искусству ткачества.

Главные предложения Кабардино-Балкарии — гора Эльбрус, где есть возможности как для расслабленного, так и для экстремального отдыха, а также санатории города-курорта Нальчика.

В пресс-службе Кавказ. РФ также рассказали, что регионы Северного Кавказа представили популярные летние маршруты на 28-й туристической выставке MITT — крупнейшей в России и ближнем зарубежье международной площадке для бизнеса и путешественников.