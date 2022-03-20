Туризм

Туроператоры Ингушетии предлагают комбинированные весенние и летние туры

0

Туроператоры в регионах Северо-Кавказского федерального округа отмечают рост продаж весенних и летних туров, сообщили журналистам в пресс-службе АО «Кавказ. РФ» со ссылкой на гендиректора компании Хасана Тимижева.

«Ситуация с бронированиями выравнивается, и в целом ожидаем всплеска летних продаж. После небольшого проседания в первые дни кризиса, сейчас северо-кавказские операторы, которые работают на независимых российских платформах бронирования и развивают свои сайты, отмечают значительный рост продаж на весну и лето», — цитирует Тимижева ТАСС.

Туроператоры Ингушетии сделали акцент на комбинированные туры сразу в несколько соседних республик. Туристам, которые хотят сосредоточиться на красотах республики, подойдет отдых на всесезонном горном курорте «Армхи».

Операторы Ставропольского края предлагают под присмотром врачей пройти курс грязелечения, восстановиться с помощью минеральных и термальных источников в санаториях, а также посетить авторские туры по Лермонтовским местам и культурным достопримечательностям края.

Дагестан приглашает отправиться летом в этническое путешествие по национальным поселениям, где можно познакомиться с местными технологиями изготовления керамики, ювелирных украшений и холодного оружия, приобщиться к искусству ткачества.

Главные предложения Кабардино-Балкарии — гора Эльбрус, где есть возможности как для расслабленного, так и для экстремального отдыха, а также санатории города-курорта Нальчика.

В пресс-службе Кавказ. РФ также рассказали, что регионы Северного Кавказа представили популярные летние маршруты на 28-й туристической выставке MITT — крупнейшей в России и ближнем зарубежье международной площадке для бизнеса и путешественников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Депутат Госдумы от Ингушетии Барахоев поехал в ЛДНР с гуманитарной помощью
Covid-19 за сутки выявлен у 33 жителей Ингушетии
Компании, которые возьмут в этом году молодежь на работу, получат господдержку
С 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 8,6%
На программу льготного кредитования МСП выделено еще более 14 млрд руб.
Более 82 млн выделено Ингушетии на поддержку рынка труда в регионе
Коллеги навестили ветерана МВД по Ингушетии в его день рождения
В городе Назрани Ингушетии прошла вторая из ряда запланированных ярмарок
Ингушское региональное отделение «Единой России» поддерживает спецоперацию на Украине
Единороссы Ингушетии считают, что партия предложила необходимые меры соцподдержки граждан
В прокуратуре Ингушетии прошло заседание координационного совещания правоохранителей региона

Главное

Яндекс.Метрика

 