В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали заведующую ДК села Яндаре

Руководитель района провел беседу с заведующей филиалом библиотечной системы Фатимой Бакаевой, где поднимались актуальные вопросы, касающиеся сферы культуры, сельской жизни.

«Поощрение отличившихся сотрудников является хорошей возможностью замотивировать их на дальнейшее достижение высоких результатов», — рассказал газете «Ингушетия» Амирхан Измайлов.

Он поздравил с тем, что ДК занял первое место в таком престижном конкурсе и пожелал успехов в работе.