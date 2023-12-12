В администрации Назрановского района Ингушетии чествовали заведующую ДК села Яндаре
Глава Назрановского района Амирхан Измайлов наградил грамотой директора Дома культуры сельского поселения Яндаре, возглавляемое ею учреждение стало лучшим в республике по итогам конкурса.
Руководитель района провел беседу с заведующей филиалом библиотечной системы Фатимой Бакаевой, где поднимались актуальные вопросы, касающиеся сферы культуры, сельской жизни.
«Поощрение отличившихся сотрудников является хорошей возможностью замотивировать их на дальнейшее достижение высоких результатов», — рассказал газете «Ингушетия» Амирхан Измайлов.
Он поздравил с тем, что ДК занял первое место в таком престижном конкурсе и пожелал успехов в работе.