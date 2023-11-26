В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер

«Убедительная просьба к жителям, не сжигать в такую погоду мусор и траву при уборке улиц и на своих участках», — говорится в релизе.

Также в чрезвычайном ведомстве предупредили, что при сильном ветре надо держаться подальше от легких металлических конструкций. Нельзя парковать машины под рекламными щитами и другими ненадежно прикрепленными конструкциями.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.