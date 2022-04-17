В горной Ингушетии подвели итоги третьего этапа кубка России по скайраннингу

Соревнования проходили в сельском поселении Бейни. Состоялся первый старт: 16 апреля — Джейрах. III этап Кубка России, дисциплина «Вертикальный километр», дистанция 4 км, набор высоты 1000 м.

По итогам соревнований согласно итоговым протоколам среди мужчин в дисциплине «скайраннинг — вертикальный километр» определилась следующая тройка победителей:1 место — Виталий Чернов (Иркутская область), 2 место — Андрей Добдин (Саратовская область), 3 место — Андрей Алахвердов (Ставропольский край).

В этой же дисциплине среди женщин стали победителями: 1 место- Ирина Морозова (Иркутская область), 2 место — Антонина Юшина (Челябинская область), 3 место — Анастасия Рубцова (Приморский край).

Сегодня, 17 апреля, состоится второй старт Джейрах Skyrace III этап Кубка России, дисциплина «Гонка», дистанция 19 км, набор высоты 1800 м.

Напомним, организовало соревнования министерство по физической культуре и спорту России. Общее руководство и проведение соревнований осуществляет министерство по физической культуре и спорту республики совместно с федерациями альпинизма России и Ингушетии, а также администрацией Джейрахского района.