В Ингушетии 30 энергетиков отмечены наградами в свой профессиональный праздник

За добросовестный труд, ответственность и преданность профессии заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев вручил 30 специалистам отраслевые, ведомственные, корпоративные и региональные награды. В их числе благодарности ПАО «Россети», объединения работодателей электроэнергетики «Ассоциация ЭРА России», правительства региона, почетные грамоты ПАО «Россети Северный Кавказ», филиала «Ингушэнерго». При награждении лучших сотрудников были отмечены их высокие профессиональные компетенции, нацеленность на результат и готовность к решению самых сложных задач.

«Благодарю за службу каждого. Вашим ежедневным трудом претворяются в жизнь десятки важных проектов: модернизация технической базы, ввод новых мощностей, консолидация электросетевых активов, снижение потерь энергоресурса, повышение платежной дисциплины. Приходится нелегко, но вы достойно преодолеваете все сложности, становясь еще сильнее и целеустремленнее. И впредь мы шаг за шагом будем совершенствовать свою работу, давая свет и тепло в дома жителей нашей республики», — отметил Рашид Барахоев.