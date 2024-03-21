Четверым сотрудникам МВД по Ингушетии вручили ведомственные награды

Нагрудным знаком Министерства внутренних дел России «За отличие в службе в особых условиях» были отмечены капитаны внутренней службы Юсуп Дзейтов и Зелимхан Газгиреев, а также лейтенант Тимур Дзейтов.

Благодарственной грамоты «За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личную дисциплинированность, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности» удостоен майор Муслим Евлоев.

Багомед Маммаев отметил, что благодаря высокому профессионализму, четким, скоординированным действиям сотрудников центра подразделения МВД всегда обеспечены бесперебойной связью, позволяющей беспрепятственно и безопасно осуществлять обмен оперативно-служебной информацией.