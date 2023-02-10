В Ингушетии более 9 тыс. потребителей электроэнергии погасили около 350 млн рублей долга

В 2022 году энергетики направили более 22 тысяч заявок на отключения должников (13,9 тысячи — по категории «население» и свыше 8,2 тысячи — в отношении юридических лиц). Суммарный долг этих неплательщиков перед предприятием превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Благодаря активной информационно-разъяснительной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть свыше 349 млн рублей: более 9,2 тысячи абонентов оплатили счета, не дожидаясь применения крайних мер. Однако 8,1 тысячи потребителей, не погасивших суммарные долги в размере 451,5 млн рублей, были обесточены. По оставшимся заявкам работа продолжается.

Отключение электроэнергии за долги — мера непопулярная. Но в ситуации, когда дебиторская задолженность в республике достигла почти 6,3 млрд рублей, энергетики вынуждены использовать это закреплённое законодательством право. Поскольку проблематичным становится содержание сетевого комплекса — текущий ремонт и обслуживание, модернизация, новое строительство.

«Мы всегда рады пойти навстречу — специалисты в каждом отдельном случае готовы разбираться, по каким причинам потребитель не оплачивает счета. Если это связано с финансовыми трудностями, компания предоставляет возможность погашения задолженности в рассрочку. Чтобы получить реструктуризацию долга, достаточно обратиться в энергосбытовое отделение по месту жительства. Но, как показывает практика, подавляющая часть должников в регионе — не малоимущие семьи, а потребители со стабильно высоким доходом, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Отключение электроэнергии производится в соответствии с постановлением правительства России от 4 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Оказаться без света могут абоненты, не рассчитавшиеся за два или более месяца. При этом данная мера не снимает обязанности по оплате задолженности, к которой прибавляется пеня и судебные издержки. Дополнительная статья расходов — услуга сетевой организации по возобновлению подачи ресурса.

Напомним, оплату счетов за электроэнергию можно произвести в центрах обслуживания клиентов компании, дистанционно посредством мобильного приложения «Свет Онлайн», сервиса «Личный кабинет» на сайте компании, в любых других действующих пунктах приема платежей.