В Ингушетии будет создан Дом молодежи

Он отметил, что в дальнейшем правительство совместно с республиканским комитетом по делам молодежи будет проводить работу по определению источника финансирования проекта.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что КДМ региона в текущем году принял участие в конкурсе «Регион для молодых» в рамках федерального проекта «Молодежь России», по итогам которого республика получит в 2024 году 65 млн рублей, 33 млн из которых будут направлены на создание молодежного центра в Магасе общей площадью 950 квадратных метров.

Также в республике уже готов «Доброцентр» для волонтеров общей площадью 420 квадратов. В нем предусмотрены актовый зал на 110 человек, медиацентр, коворкинг и рабочие кабинеты.