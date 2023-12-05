В Ингушетии будет создан Дом молодежи
Благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева выделил 7,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации Дома молодежи. В данное время ПСД находится на стадии экспертизы, сообщил на встрече с представителями федеральных и региональных СМИ Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Он отметил, что в дальнейшем правительство совместно с республиканским комитетом по делам молодежи будет проводить работу по определению источника финансирования проекта.
Махмуд-Али Калиматов напомнил, что КДМ региона в текущем году принял участие в конкурсе «Регион для молодых» в рамках федерального проекта «Молодежь России», по итогам которого республика получит в 2024 году 65 млн рублей, 33 млн из которых будут направлены на создание молодежного центра в Магасе общей площадью 950 квадратных метров.
Также в республике уже готов «Доброцентр» для волонтеров общей площадью 420 квадратов. В нем предусмотрены актовый зал на 110 человек, медиацентр, коворкинг и рабочие кабинеты.