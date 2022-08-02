В Ингушетии бывший муниципальный чиновник подозревается в незаконном отчуждении земли

«По данным следствия, в августе 2015 года подозреваемый незаконно выдал выписку из похозяйственной книги местной жительнице о наличии у нее права собственности на земельный участок площадью 600 квадратных метров, что привело к его незаконному отчуждению», — сказал собеседник издания.

По его словам, экс-чиновнику инкриминируют ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).

Как сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, в отношении бывшего руководителя администрации Альтиевского административного округа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.