В Ингушетии бывший муниципальный чиновник подозревается в незаконном отчуждении земли
Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего главы администрации Альтиевского округа Назрани, подозреваемого в превышении полномочий при выделении земли из муниципальной собственности, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального управления СКР.
«По данным следствия, в августе 2015 года подозреваемый незаконно выдал выписку из похозяйственной книги местной жительнице о наличии у нее права собственности на земельный участок площадью 600 квадратных метров, что привело к его незаконному отчуждению», — сказал собеседник издания.
По его словам, экс-чиновнику инкриминируют ч.1 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение законных интересов государства).
Как сообщил нашему изданию источник, знакомый с ситуацией, в отношении бывшего руководителя администрации Альтиевского административного округа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.