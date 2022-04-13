Прокуратура

В Ингушетии дело о хищении более 4 млн рублей у ФСС дошло до суда

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Прокуратурой Ингушетии направлено в суд уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя о хищении денежных средств у регионального отделения Фонда социального страхования России на сумму более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в 2018 году приобрел четыре юридических лица. Мужчина, являясь генеральным директором ООО, в период с декабря того же года по июнь 2019 года необоснованно вносил в отчеты заведомо ложные сведения на несуществующих работников предприятий о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком.

Таким образом, из регионального отделения ФСС злоумышленник похитил поступившие на счета организаций денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу. В рамках уголовного дела прокуратура республики заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы причиненного государству ущерба.

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