В Ингушетии наградили сотрудников вневедомственной охраны

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, в торжественной церемонии награждения участвовали Глава республики Махмуд-Али Калиматов и командующий СКО войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Захаров.

В рамках мероприятия они вручили семь государственных наград и две благодарности от высшего руководства Росгвардии особо отличившимся сотрудникам.

«Отвага, преданность долгу, самоотверженность, готовность пожертвовать своей жизнью ради покоя граждан — это те черты характера, которые отличают сотрудников Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Ингушетия. Вы достойно несете свою службу, где бы ни находились. От всей души поздравляю и желаю вам высоких профессиональных достижений, легкой службы, а также удачи, семейного счастья и, самое главное, крепкого здоровья!» — поздравил Махмуд-Али Калиматов награжденных.

Помимо этого, районным и городским подразделениям ингушской Росгвардии были переданы ключи от 15 единиц служебного автотранспорта марки «Лада Гранта», общей стоимостью более 13 млн рублей.

«На сегодняшний день у вневедомственной охраны большой круг задач. Это работа, требующая колоссальной отдачи. Вы эффективно охраняете главные народные богатства. Новые автомобили позволят вам более оперативно, результативно и уверенно выполнять свои служебные обязанности», — отметил руководитель субъекта.