Обстрел

В Ингушетии обстреляли машину полицейского

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Правоохранители республики проводят проверку по факту инцидента на федеральной автодороге «Кавказ», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.

Как отметил собеседник издания, накануне вечером возле сельского поселения Яндаре Назрановского района из автомобиля Toyota Camry неизвестный несколько раз выстрелил в машину Lada Granta, за рулем которой был сотрудник полиции, находившийся в отпуске.

Полицейский не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения. Проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к обстрелу.

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