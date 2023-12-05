В Ингушетии обстреляли машину полицейского

Как отметил собеседник издания, накануне вечером возле сельского поселения Яндаре Назрановского района из автомобиля Toyota Camry неизвестный несколько раз выстрелил в машину Lada Granta, за рулем которой был сотрудник полиции, находившийся в отпуске.

Полицейский не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения. Проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к обстрелу.