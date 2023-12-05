В Ингушетии обстреляли машину полицейского
Правоохранители республики проводят проверку по факту инцидента на федеральной автодороге «Кавказ», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.
Как отметил собеседник издания, накануне вечером возле сельского поселения Яндаре Назрановского района из автомобиля Toyota Camry неизвестный несколько раз выстрелил в машину Lada Granta, за рулем которой был сотрудник полиции, находившийся в отпуске.
Полицейский не пострадал, автомобилю причинены механические повреждения. Проводится комплекс необходимых мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к обстрелу.