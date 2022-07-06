В Ингушетии очистили русла рек Сунжа и Асса в рамках экологической акции «Вода России»

«Участниками акции в селении Мужичи стали специалисты отдела водных ресурсов и защитных гидротехнический сооружений Минприроды Ингушетии, представители Сунженской районной администрации, работники Минспорта Ингушетии, директор дома отдыха «Мужичи», спортсмены и небезразличные жители села и района. Также в этот раз к уборке присоединились гости из Московской области: участники проекта «Семья и дзюдо» спортивного клуба «Каскад», которые узнали о проведении акции, решили не оставаться в стороне и показать пример подрастающему поколению», — говорится в сообщении.

В сельском поселении Троицкое прошла уборка всей прибрежной зоны реки Сунжа, в акции приняли участие коллективы Дома культуры и библиотеки сельского поселения.

«Минприроды Ингушетии предоставило весь необходимый инвентарь участникам субботника для уборки территории — мешки, перчатки, инструменты. Итогом нескольких часов, проведенных в командной работе, стали более 80 мешков мусора, который оставили за собой отдыхавшие на территории берега горной реки гости и жители региона», — добавили в пресс-службе.

Всероссийская акция проводится с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России» и объединила более 5 миллионов человек по всей стране. С 2019 года она проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».