В Ингушетии отметили День военной присяги

Как сообщили «Ингушетии» в региональном штабе «Юнармии», участниками мероприятия, посвященного Дню военной присяги, стали активисты детско-юношеского патриотического движения.

Также в рамках данной акции в пятой школе Малгобека прошел урок мужества. Представители силовых структур рассказали старшеклассникам о своей профессии и поделились своими рабочими практиками.

Отметим, что День военной присяги отмечается в России в первый раз. В июне текущего года Президент России подписал указ об установлении 21 ноября этой памятной даты. Мероприятия, запланированные на этот день, будут способствовать воспитанию молодежи в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества.