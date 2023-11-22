Юнармия

В Ингушетии отметили День военной присяги

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В ингушском Доме «Юнармии», который находится в городе воинской славы Малгобеке, в рамках всеармейской пропагандистской акции «Присягнувши единожды» прошла викторина на тему военной истории России.

Как сообщили «Ингушетии» в региональном штабе «Юнармии», участниками мероприятия, посвященного Дню военной присяги, стали активисты детско-юношеского патриотического движения.

Также в рамках данной акции в пятой школе Малгобека прошел урок мужества. Представители силовых структур рассказали старшеклассникам о своей профессии и поделились своими рабочими практиками.

Отметим, что День военной присяги отмечается в России в первый раз. В июне текущего года Президент России подписал указ об установлении 21 ноября этой памятной даты. Мероприятия, запланированные на этот день, будут способствовать воспитанию молодежи в духе любви, преданности, беззаветного служения Родине, уважения к защитникам Отечества.

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