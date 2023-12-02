В Ингушетии проходит очередная конференция регионального отделения «Единой России»

На форуме под председательством спикера парламента региона Магомета Тумгоева присутствуют 111 делегатов от республиканских ячеек партии.

«В повестке дня значатся девять вопросов. Среди них, отчет секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» Магомета Тумгоева, также досрочное прекращение полномочий членов политсовета и президиума отделения в связи с предусмотренной ротацией, избрание делегатов на XXI съезд партии, который пройдёт 17 декабря в Москве на площадке выставки «Россия» на ВДНХ», — отметил корреспондент издания.

Напомним, что накануне Глава республики Махмуд-Али Калиматов поздравил однопартийцев с 22-летием «Единой России».

«За эти годы партия на практике доказала, что способна брать на себя ответственность и по праву называться партией реальных дел. Из года в год «Единая Россия» активно реализует в регионах десятки партийных проектов, охватывающих самые разные сферы нашей жизни. В нашей республике реализуется 23 партийных проекта. Благодаря в том числе и им, меняется облик наших городов и районов», — подчеркнул руководитель субъекта.

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