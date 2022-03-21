Конференция

В Ингушетии пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Репродуктивное здоровье семьи»

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Кафедра акушерства и гинекологии Ингушского государственного университета совместно с Министерством здравоохранения республики проведут ежегодную Всероссийскую научно-практическую конференцию «Репродуктивное здоровье семьи».

Мероприятие для врачей акушеров-гинекологов, онкологов, урологов, андрологов и врачей общей практики пройдёт на базе Республиканского перинатального центра в Назрани.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, конференция состоится 24 марта текущего года. Регистрация участников и выставка будут открыты с 9:00 до 10:00.

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