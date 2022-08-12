В Ингушетии состоялась акция «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград»

Майор Алексей Мажеев рассказал ребятам об участии в Сталинградской битве уроженцев республики. Он подчеркнул, что в сражении активно действовал 255-й Чечено-Ингушский отдельный кавалерийский полк, имена воинов которого увековечены на Мамаевом кургане.

«Деревья, которые мы посадили в рамках акции, глубоко прорастут корнями в землю равно, как и наша память о героях. Приятно видеть среди участников мероприятия представителей подрастающего поколения. Очень важно, чтобы они не забывали о подвигах земляков и о том, какой ценой приближалась великая Победа», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления полковник полиции Андрей Романов.