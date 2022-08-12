Память

В Ингушетии состоялась акция «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград»

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В рамках Всероссийской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страницы Победы: Сталинград» сотрудники и военнослужащие управления национальной гвардии по Ингушетии вместе с учениками ведомственной школы в Назрани высадили около 10 памятных кустарников и более 15 деревьев, а также помогли облагородить цветники и газоны на территории учебного заведения.

Майор Алексей Мажеев рассказал ребятам об участии в Сталинградской битве уроженцев республики. Он подчеркнул, что в сражении активно действовал 255-й Чечено-Ингушский отдельный кавалерийский полк, имена воинов которого увековечены на Мамаевом кургане.

«Деревья, которые мы посадили в рамках акции, глубоко прорастут корнями в землю равно, как и наша память о героях. Приятно видеть среди участников мероприятия представителей подрастающего поколения. Очень важно, чтобы они не забывали о подвигах земляков и о том, какой ценой приближалась великая Победа», — отметил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» заместитель начальника территориального управления полковник полиции Андрей Романов.

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