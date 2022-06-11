В Ингушетии стартовал финал республиканского фестиваль-конкурса культуры «Этнос»

«Читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии стал сегодня местом проведения финальной встречи участников республиканского фестиваля-конкурса ингушской культуры «Этнос». В конкурсной программе «Этноса» на этот раз принимают участие четыре команды школьников, которые лидировали на муниципальном этапе фестиваля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финал приурочен ко Дню России и проводится в рамках Года культурного наследия народов России и 30-летия Ингушетии.

Проект «Этнос» реализуется Коммолодежи Ингушетии при поддержке Национальной библиотеки республики им. Дж. Х. Яндиева. Он проходит на площадках библиотечной сети республики в целях приобщения подростков и молодежи к культурному, историческому и национальному наследию ингушского народа.