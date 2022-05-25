В Ингушетии стартовал прием документов на хадж-2022
В Ингушетии начат прием документов желающих совершить хадж, квота для паломников из региона в 2022 году составляет 580 человек, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Стоимость паломничества из Тбилиси в Джидду составит $5500, из Минеральных вод через Дубай до КСА на автобусе — $5000. В этом году власти Саудовской Аравии ввели возрастное ограничение для паломников — не старше 65 лет. Обязательна вакцинация одобренными Минздравом Саудовской Аравии препаратами от Covid-19, в том числе — российская вакцина „Спутник V“. Также отрицательный ПЦР-тест», — говорится в сообщении.
Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: г. Магас, ул. Базоркина, 10. Телефон: 7 (938) 791-05-00.