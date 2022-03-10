В Ингушетии устраняют последствия строительства канализационного коллектора с грубыми нарушениями норм

«Начаты работы в переулке Медицинский. Плачевное состояние дороги, постоянное проседание почвы на разных участках и проблемы с коллекторной канализационной системой — основные проблемы, с которыми уже на протяжении пяти лет сталкиваются жители Насыр-Кортского округа», — сказал собеседник издания.

По его информации, глава округа Махмуд Оздоев доложил мэру Назрани Урусхану Евлоеву о ходе ремонтных работ и о принимаемых мерах в целях разрешения ситуации.

Укладка канализационного коллектора на 11 метровой глубине там проводилась несколько лет назад, заказчиком проекта выступал Минстрой Ингушетии.

«По предварительному анализу, из-за несоблюдения строительных норм и правил при проведении работ подрядной организацией со временем почва начала проседать, что привело к образованию ям по всей дороге», — уточнил он.

Более того, по данным сотрудника пресс-службы, такая же картина наблюдается на улице Гайрбек-Хаджи, где в ближайшие дни начнется ремонт.

Мэрия проведет встречу с представителями республиканского Минстроя для поиска оптимального решения вопроса.