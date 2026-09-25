В одной из школ Малгобека Ингушетии открылся профильный кадетский класс СКР

Со словами напутствия к школьникам обратились представители Следственного управления СКР по региону во главе с заместителем руководителя ведомства, полковником юстиции Шамилем Котиевым. Они пожелали кадетам успехов в учебе, дисциплины, уверенности и верности выбранному профессиональному пути.

«В рамках обучения в данном классе ребята будут посещать специальные занятия, встречаться с сотрудниками Следственного комитета, участвовать в экскурсиях и различных профориентационных мероприятиях», — рассказал собеседник издания.

Открытие кадетского класса призвано познакомить школьников с деятельностью следственных органов и создать условия для их дальнейшей профессиональной ориентации.