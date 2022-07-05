В Ингушетии за две недели огнеборцы 11 раз привлекались на тушение пожаров
С 20 июня по 5 июля огнеборцы Ингушетии 11 раз привлекались на тушение пожаров, спасен один человек, другой — эвакуирован, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками ГУ МЧС по республике с жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 710 человек.
Главное управление МЧС призывает жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.