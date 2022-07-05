В Ингушетии за две недели огнеборцы 11 раз привлекались на тушение пожаров

В целях предотвращения пожаров, травматизма и гибели людей, сотрудниками ГУ МЧС по республике с жителями региона проводились разъяснительные беседы о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в быту с охватом более 710 человек.

Главное управление МЧС призывает жителей не нарушать и строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.