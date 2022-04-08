В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс для будущих хирургов

В мастер-классе приняли участие более 300 студентов всех курсов медицинского факультета, а также других факультетов. Будущие врачи и гости обучались технике различных хирургических швов. У всех желающим была возможность пошить кожу, кишечник, сосуды и нервы, а также посмотреть и поучаствовать в тренингах по оказанию первой медицинской помощи.

«Мероприятие ежегодное и позволяет почувствовать студентам себя в роли хирурга. Обучение на медицинском факультете дает студенту не только теоретические знания, определенные навыки и умения, но и возможность выбрать свою будущую специальность», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, тем студентам, которые решили стать хирургами, необходимо участие в работе научного кружка по хирургии, посещать заседания хирургического общества, принимать участие в дискуссиях и беседах по хирургическим проблемам.