В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс для будущих хирургов

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В Ингушском государственном университете, на кафедре «Анатомия человека» медицинского факультета, прошел мастер-класс «Хирургический шов», сообщила пресс-служба вуза.

В мастер-классе приняли участие более 300 студентов всех курсов медицинского факультета, а также других факультетов. Будущие врачи и гости обучались технике различных хирургических швов. У всех желающим была возможность пошить кожу, кишечник, сосуды и нервы, а также посмотреть и поучаствовать в тренингах по оказанию первой медицинской помощи.

«Мероприятие ежегодное и позволяет почувствовать студентам себя в роли хирурга. Обучение на медицинском факультете дает студенту не только теоретические знания, определенные навыки и умения, но и возможность выбрать свою будущую специальность», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, тем студентам, которые решили стать хирургами, необходимо участие в работе научного кружка по хирургии, посещать заседания хирургического общества, принимать участие в дискуссиях и беседах по хирургическим проблемам.

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