В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности
Директора колледжа в Ингушетии привлекли к административной ответственности за нарушение требований антитеррористической безопасности в образовательном учреждении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«За нарушение требований законодательства об антитеррористической защищённости руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Установлено, что в частном профессиональном образовательном учреждении отсутствовал контрольно-пропускной пункт основных входов и выходов объекта», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.
Директору назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.