В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности

«За нарушение требований законодательства об антитеррористической защищённости руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Установлено, что в частном профессиональном образовательном учреждении отсутствовал контрольно-пропускной пункт основных входов и выходов объекта», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Директору назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.