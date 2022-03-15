Штраф

В колледже в Ингушетии выявили нарушения антитеррористической безопасности

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Директора колледжа в Ингушетии привлекли к административной ответственности за нарушение требований антитеррористической безопасности в образовательном учреждении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«За нарушение требований законодательства об антитеррористической защищённости руководитель образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Установлено, что в частном профессиональном образовательном учреждении отсутствовал контрольно-пропускной пункт основных входов и выходов объекта», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.35 КоАП РФ (нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Директору назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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