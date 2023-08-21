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В краеведческом музее Ингушетии проходят мероприятия ко Дню флага России

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В Ингушском государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова" проходит выставка, приуроченная ко Дню Государственного флага России, который отметят 22 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

По словам собеседника, посетители познакомятся с историей возникновения и утверждения флага как одного из символов Российского государства.

Также в музее проходит акция «Российская ленточка». Для посетителей выставки подготовили информационные флаеры с интересными фактами из истории триколора, в том числе о вознесении его ингушскими альпинистами с участием Лейлы Абогачиевой на высочайшую гору мира Эверест и высочайшую вершину Европы Эльбрус.

Всем участникам акции предоставляется возможность сфотографироваться на фоне российского флага.

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