Конференция

В Магасе прошла конференция «Конституционализм и правовое развитие: итоги, перспективы»

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В столице республики состоялась научно-практическая конференция на тему «Конституционализм и правовое развитие: итоги, перспективы», приуроченная к 30-летию Конституции России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятие было организовано региональным отделением партии «Единая Россия». Прошло оно на базе госуниверситета республики.

«Главной темой для обсуждения стали вопросы становления и развития Основного закона страны, анализа понятия конституционного права России, выделения важнейших видов его источников, изучения развития российского конституционализма, а также выявления проблемы правового развития страны в современном обществе», — подчеркнул наш собеседник.

Отмечается, что в конференции приняли участие мэр Магаса Зайт Орцханов, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Ибрагим Картоев, депутат парламента Ингушетии Харон Саутиев, секретарь МО партии в Назрани Юсуп Богатырев, председатель горсовета столицы Хаваж-Багаудин Дарсигов, муниципальные депутаты, активисты партии и студенты вуза.

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