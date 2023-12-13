В Магасе пройдет фестиваль «Путь предков: ингушские традиции и обычаи»

Программа мероприятия включает в себя конкурсы спортивной, культурной и интеллектуальной направленности, а именно: состязания по перетягиванию каната, стрельбе из лука, викторины, такие как «Знания о традициях и обычаях ингушского народа», «Этикет за столом», «Этикет танца», «Шуточное сватовство» и многое другое.

По словам собеседника издания, основная цель фестиваля — сохранение культурного наследия ингушей, а также популяризация традиций и обычаев нашего народа.

Отмечается, что принять участие может любой желающий. Начало намечено на 10 часов.