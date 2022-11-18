В Малгобеке Ингушетии создан штаб по поддержке семей мобилизованных

Как сообщили в мэрии, задача штаба — оперативно рассматривать проблемные вопросы межведомственного характера, а также решать бытовые и другие проблемы.

«Мы должны понимать, что на сегодня поддержка мобилизованных и членов их семей является первоочередной социальной задачей для всех, поэтому все решения штаба должны выполняться в полном объёме и в установленный срок. Важно, чтобы уехавшие по мобилизации малгобекчане были твердо уверены — их семьи не оставили, они под нашей защитой», — отметил Мусса Галаев.

Так, в ходе беседы родственники военнослужащих Ахмеда Яндиева и Микаила Эльмурзиева обратились с просьбой оказать содействие в подведении канализационной и водопроводной линии до их домовладений. Данные работы уже начаты, и в ближайшее время будут завершены. Отмечается, что всего от города воинской славы в специальной военной операции принимают участие 5 мобилизованных военнослужащих.

Напомним, 1 ноября Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал Указ «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации». В рамках данного документа некоторые министерства и ведомства региона оказывают помощь семьям участников СВО.