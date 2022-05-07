В музее ИЗО Ингушетии открылась выставка «Художники о Петре Первом»

«В 2022 году главное культурно-историческое событие России — 350-летие со дня рождения Петра Первого. В преддверии этой даты в учреждениях культуры страны будут проходить публичные культурно-исторические, научно-просветительские и другие мероприятия. Наш музей также не остался в стороне и подготовил для посетителей выставку репродукций картин известных художников, которые воплотили образ этой яркой личности в живописи», — рассказала газете «Ингушетия» куратор выставки, заместитель директора музея Ася Евлоева.

Петр I вошел в историю как великий преобразователь, чьи реформы на долгие годы изменили общественный уклад в стране. Его масштабные преобразования коснулись всех сфер общественной жизни: он заложил основы современного государственного устройства России, создал регулярную армию и флот, учредил новую систему образования.

Именно при нем открылись первые культурные учреждения. С Петром I и его культурными инициативами наступила новая эра русской национальной и имперской культуры.