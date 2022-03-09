В Назрановском районе Ингушетии обсудили меры, ограничивающие необоснованное поднятие цен

В мероприятии под председательством главы Назрановского района Мусы Муталиева приняли участие главы сельских поселений, владельцы магазинов и торговых точек, а также заместитель руководителя УФАС России по Ингушетии Рамазан Евлоев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, предпринимателями, реализующими продукты питания, и владельцами оптовых баз были подписаны письменные уведомления о том, что они обязуются добровольно не повышать цены на продукты питания первой необходимости более чем на 10% от закупочной цены. На сегодняшний день крупными предпринимателями подписано более 25 уведомлений. Уведомления действуют до 10 мая текущего года.

В Назрановском районе намерены проводить на регулярной основе рейды по магазинам и торговым точкам, и в случае необоснованного роста цен предпринимать меры по их снижению.

Напомним, согласно действующему законодательству Российской Федерации, цены на продовольственные товары не подлежат государственному регулированию, за исключением установления правительством Российской Федерации предельных розничных цен на социально значимые продукты питания в определенных условиях и на определенный срок.