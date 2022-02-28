В Назрановском районе Ингушетии прошел семинар, посвященный родному языку

Организаторами мероприятия, которое прошло в рамках Декады ингушского языка и литературы, а также культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», стали художественный руководитель РДНТ Асет Абдурзакова и директор ДК Любовь Шанхоева.

«Тщательно продуманный сценарий мероприятия, удачные сценические приемы, соответствующее оформление и, конечно, полная самоотдача всех творческих коллективов ДК, безусловно, послужат хорошим примером для других домов культуры Назрановского района, руководители и работники которых присутствовали в зале», — отметил директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.

По его словам, насыщенная программа мероприятия позволила сделать так, что время, отведенное на него, пролетело незаметно. Вокальные и музыкальные номера, хореографические постановки, отражающие языком пластики древние ингушские традиции, прозвучавшие здесь на ингушском языке поэтические произведения зрители принимали с большим восторгом и восхищением, не жалея аплодисментов.