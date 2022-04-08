В ОФСИН России по Ингушетии провели встречу осужденных с представителями духовенства

0

В следственном изоляторе № 1 ОФСИН России по Ингушетии прошла встреча осуждённых с богословом Ибрагимом Долгиевым.

В ходе встречи духовное лицо рассказало осужденным о значении священного для мусульман месяца Рамадан, особенностях его соблюдения и важности стремления совершать как можно больше праведных дел в дни поста.

Ибрагим Долгиев отметил, что именно в месяц Рамадан Всевышним был ниспослан священный Коран. Для мусульман это время духовного очищения, совершения благих дел, возможность приблизиться к Всевышнему и искупить прошлые грехи.

Он также напомнил, что больные люди освобождаются от соблюдения поста. Все зависит от того, что скажет квалифицированный врач. Если человеку противопоказано поститься, например, по причине вероятности ухудшения состояния здоровья, то он не постится. После выздоровления он восполнит пропущенные дни поста.

Как рассказали газете «Ингушетия» в ОФСИН России по региону, после встречи с осужденными представители духовенства побывали в карцерных помещениях, где провели духовно-нравственные беседы с содержащимися в них нарушителями правил внутреннего распорядка СИЗО.

Мероприятие организовал помощник начальника ОФСИН по делам религии Иса Манкиев в целях духовно-нравственного воспитания осужденных.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По иску городской прокуратуры Ингушетии заблокирован сайт по продаже поддельных дипломов
По предварительным данным переписи 2021 года в России проживает порядка 147 млн человек
В Ингушетии стройфирму оштрафовали на 50 млн рублей за невыполнение условий госконтракта
Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры
Премьер Ингушетии прокомментировал отчет правительства РФ в Государственной Думе
Житель Ингушетии отправится в колонию за ношение огнестрельного пистолета
За последний месяц в Ингушетии на продукты зафиксирован рост цен более чем на 10%
В Ингушетии состоялся смотр исполнительского мастерства преподавателей ДШИ
Юным музыкантам Ингушетии рассказали о творчестве советских композиторов, посвященном здоровому образу жизни
В Ингушском госуниверситете прошел мастер-класс для будущих хирургов
Юная вокалистка из Ингушетии стала лауреатом международного конкурса искусств «Моя звезда»

Главное

Яндекс.Метрика

 