В ОФСИН России по Ингушетии провели встречу осужденных с представителями духовенства

В ходе встречи духовное лицо рассказало осужденным о значении священного для мусульман месяца Рамадан, особенностях его соблюдения и важности стремления совершать как можно больше праведных дел в дни поста.

Ибрагим Долгиев отметил, что именно в месяц Рамадан Всевышним был ниспослан священный Коран. Для мусульман это время духовного очищения, совершения благих дел, возможность приблизиться к Всевышнему и искупить прошлые грехи.

Он также напомнил, что больные люди освобождаются от соблюдения поста. Все зависит от того, что скажет квалифицированный врач. Если человеку противопоказано поститься, например, по причине вероятности ухудшения состояния здоровья, то он не постится. После выздоровления он восполнит пропущенные дни поста.

Как рассказали газете «Ингушетия» в ОФСИН России по региону, после встречи с осужденными представители духовенства побывали в карцерных помещениях, где провели духовно-нравственные беседы с содержащимися в них нарушителями правил внутреннего распорядка СИЗО.

Мероприятие организовал помощник начальника ОФСИН по делам религии Иса Манкиев в целях духовно-нравственного воспитания осужденных.