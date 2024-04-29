В Ингушетии наблюдается снижение младенческой смертности в течение последних лет

Достичь этих показателей нам во многом помогла успешная реализация нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы смогли предпринять шаги для совершенствования системы здравоохранения, обеспечения доступности качественной медпомощи для всех жителей региона, особенно для беременных женщин и младенцев. Если говорить детально, то это: диспансеризация и профилактические осмотры в рамках выездов передвижного мобильного комплекса, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в сельских поселениях, строительство новых медучреждений, оснащенных современным оборудованием», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, сегодня республика следует общероссийскому тренду — делается все, чтобы показатели смерти младенцев снизились до минимума.

«Наши достижения в этой области подтверждают важность господдержки, направленной на улучшение медицинской инфраструктуры и обеспечение доступа к высококачественной медпомощи. Уверен, что при грамотной и коллективной работе мы добьемся отличных результатов», — подчеркнул Глава республики.