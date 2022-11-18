Призыв

В селе Кантышево Ингушетии на сходе граждан обсудили вопросы осеннего призыва

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В сельском поселении Кантышево Назрановского района Ингушетии прошёл сход граждан с участием представителей военного комиссариата и правоохранительных органов.

Сообщается, что на мероприятии обсудили организацию и темпы проведения осенней призывной кампании, отметив необходимость активизации разъяснительной работы с населением.

Отмечается, что в этом году призывной процесс движется в нехарактерном низком темпе. Организаторы схода напомнили гражданам, что согласно приказу Верховного главнокомандующего солдаты срочной службы, призванные в рамках нынешней осенней призывной кампании, в новые субъекты федерации, в зону СВО направлены не будут.

По мнению спикеров мероприятия, молодые ребята должны пройти «школу мужества», получить востребованную в армии и на гражданке специальность. Служба открывает многие перспективы в дальнейшей их жизни.

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