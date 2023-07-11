В столице Ингушетии прошло мероприятие «Навстречу 100-летию ингушской государственности»

Как рассказал собеседник, на мероприятие, организатором которого выступил Центр театра, кино и креативных индустрий города Магаса, были приглашены религиозные деятели региона и сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

По словам собеседника, программа включала просмотр архивных видеоматериалов о становлении и развитии Ингушетии середины XX века.