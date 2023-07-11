Мероприятие

В столице Ингушетии прошло мероприятие «Навстречу 100-летию ингушской государственности»

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В столице Ингушетии прошло мероприятие «Навстречу 100-летию ингушской государственности», сообщил нашему изданию представитель пресс-службы регионального Минкультуры.

Как рассказал собеседник, на мероприятие, организатором которого выступил Центр театра, кино и креативных индустрий города Магаса, были приглашены религиозные деятели региона и сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

По словам собеседника, программа включала просмотр архивных видеоматериалов о становлении и развитии Ингушетии середины XX века.

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