Вопрос вакцинации детей обсудили главный санитарный врач и заместитель руководителя ЦУР Ингушетии

Обсуждался вопрос вакцинопрофилактики. По словам Камурзоева на сегодняшний день в работе ведомства основной акцент делается на необходимости профилактической вакцинации детей, сообщили газете «Ингушетия» представитель ЦУР.

«Сложившуюся в республике ситуацию, когда молодые родители берут на вооружение безосновательные, деструктивные, и даже преступные идеи о вреде прививок, являющиеся риском возникновения вспышек тяжелых инфекционных болезней, приводящих к пожизненной инвалидизации детей, необходимо переломить», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора по республике.

Он также подчеркнул, что первым делом, для решения возникшей проблемы с недоверием населения к прививкам необходимо начать с усиления работы первичного звена медицинских организаций, а также информирования молодых родителей об отсутствии вреда от прививок.

«Надо довести до родителей, что вакцинация — единственная возможность защититься от таких серьезных заболеваний, как столбняк или полиомиелит. Помимо этого, современные вакцины являются менее токсичными, чем препараты предыдущих поколений. Антибиотики, которыми пришлось бы лечить, например, коклюш, имеют намного больше побочных эффектов», — сказал Камурзоев.

Также в управлении напомнили, что массовый отказ от прививок может спровоцировать возникновение эпидемий тех болезней, о которых все уже давно забыли. А риск осложнений от прививок гораздо меньше, чем риск осложнений болезней, от которых они защищают.

В связи с этим, Барханоев отметил, что, учитывая масштабы проблемы, ЦУР готов активно включиться в работу по информированию населения о важности своевременной вакцинации детей. «Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь в информационном сопровождении материалов на тему вакцинации», — заверил он.