Вопросы взаимодействия бизнеса и государства обсудят на двухдневном форуме ФАС в Ингушетии

«Первый в своем роде масштабный форум, который призван положить начало центру государственного заказа в Ингушетии. В связи со вступившими в силу изменениями в 44-ФЗ Ингушское УФАС России организует первый форум в сфере государственного заказа в Ингушетии. Главная цель форума — наладить диалог бизнеса и государства. Он призван ответить на главные вопросы бизнеса: как малый и средний бизнес взаимодействует с государством в рамках госзаказа, какие существуют меры поддержки МСП и насколько эффективны новые изменения в 44-ФЗ», — говорится в сообщении.

Форум соберет ведущих специалистов государственного заказа ФАС России, Федерального казначейства, Министерства просвещения, а также представителей полпреда в СКФО, территориальных органов ФАС России, предпринимателей.

Подобные встречи проходили в прошлом году в Кургане, Адыгее, Воронеже, а также в Ингушетии.

«Форум дает понять, как упростить и ускорить процедуру электронных торгов, поэтому останутся наиболее востребованные среди участников торгов способы закупок, как будет проходить самый популярный способ закупок, с которым работает большинство предпринимателей — аукцион, будет ли у небольших компаний и некоммерческих организаций больше шансов выигрывать тендеры и насколько эффективен электронный формат документооборота. Сейчас электронные документы действуют только на этапах планирования закупок и отбора исполнителей», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на ПМЭФ-2021 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить долю госзакупок товаров и услуг у малого и среднего предпринимательства с 15% до минимум 25% и сократить предельные сроки расчетов за поставленные товары и услуги с 30 до 15 рабочих дней.