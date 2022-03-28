Восемь медалей завоевали ингушские спортсмены на фестивале дзюдо в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования — XXVII Фестиваль детского дзюдо среди юношей до 17 лет. Ингушские спортсмены завоевали 8 медалей, из которых одна золотая, две серебряные и пять бронзовых, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.
«Призовые места оспаривали порядка 2000 дзюдоистов из разных регионов страны. Ингушские спортсмены завоевали 8 медалей, из которых одна золотая, две серебряные и пять бронзовых», — говорится в сообщении.
Тренируются спортсмены под руководством Исы Теркакиева, Магомед-Басира Оздоева и Ибрагима Ахильгова.