Дзюдо

Восемь медалей завоевали ингушские спортсмены на фестивале дзюдо в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования — XXVII Фестиваль детского дзюдо среди юношей до 17 лет. Ингушские спортсмены завоевали 8 медалей, из которых одна золотая, две серебряные и пять бронзовых, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Призовые места оспаривали порядка 2000 дзюдоистов из разных регионов страны. Ингушские спортсмены завоевали 8 медалей, из которых одна золотая, две серебряные и пять бронзовых», — говорится в сообщении.

Тренируются спортсмены под руководством Исы Теркакиева, Магомед-Басира Оздоева и Ибрагима Ахильгова.

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