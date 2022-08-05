Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал призером спортивных игр «Дети Азии»
Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал призёром VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, более 2 тыс. спортсменов из 26 стран соревновались в 19 видах спорта. Среди спортивных дисциплин было дзюдо, где спортсмены оспаривали призовые места в 17 весовых категориях.
Магомед Эсмурзиев в составе юношеской сборной команды России на этих соревнованиях завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. В поединке за «бронзу» ингушский спортсмен победил представителя Узбекистана Алижона Алиева.
Тренируется Эсмурзиев под руководством главного тренера сборной Республики Татарстан Владимира Драчко, Эллы Коберник, Марата Гараева и Дауда Эсмурзиева.
Напомним, Магомед Эсмурзиев является кандидатом в мастера спорта, бронзовым призёром России, членом юношеской сборной России. В настоящее время спортсмен живет и тренируется в Казани.