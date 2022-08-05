Дзюдо

Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал призером спортивных игр «Дети Азии»

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Юный ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев стал призёром VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, более 2 тыс. спортсменов из 26 стран соревновались в 19 видах спорта. Среди спортивных дисциплин было дзюдо, где спортсмены оспаривали призовые места в 17 весовых категориях.

Магомед Эсмурзиев в составе юношеской сборной команды России на этих соревнованиях завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. В поединке за «бронзу» ингушский спортсмен победил представителя Узбекистана Алижона Алиева.

Тренируется Эсмурзиев под руководством главного тренера сборной Республики Татарстан Владимира Драчко, Эллы Коберник, Марата Гараева и Дауда Эсмурзиева.

Напомним, Магомед Эсмурзиев является кандидатом в мастера спорта, бронзовым призёром России, членом юношеской сборной России. В настоящее время спортсмен живет и тренируется в Казани.

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