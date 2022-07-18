Юный ингушский грепплер Ислам Хазбиев стал победителем всероссийских соревнований

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Юный ингушский атлет Ислам Хазбиев стал победителем Всероссийских соревнований по спортивной борьбе грепплинг «Нальчик-2022».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Хазбиев выступил на турнире в столице Кабардино-Балкарии в весовой категории до 50 кг. Главным судьёй соревнований был Ильяс Сулейманов.

Напомним, Ильяс Сулейманов ― профессиональный спортсмен, пурпурный пояс по бразильскому джиу-джитсу, КМС по самбо, действующий спортсмен и тренер, неоднократный призер Москвы по грепплингу UWW, призер чемпионата России по грепплингу UWW, призер серии турниров «Самбо-Профи».

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