Криминал

Житель Ингушетии сбил полицейского в попытке скрыться с места нарушения ПДД

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27-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за наезд на сотрудника ДПС в попытке скрыться с места досмотра своего автомобиля, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данным следствия, на стационарном посту ДПС на перекрестке «Назрань-Малгобек-Вознесенская-Грозный» в ходе проверки автомобиля марки «Лада-Гранта» с подложными номерами ее водитель попытался изъять у сотрудника документы на автомобиль, а затем скрыться с места совершения административного правонарушения. В следствии чего он протащил сотрудника полиции на автомобиле несколько метров, а также столкнулся со служебным автомобилем», — сказал собеседник.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

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