Акция

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк русской поэзии»

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международной историко-литературной акции «Бессмертный полк русской поэзии». Акция проходит в рамках литературного проекта «Память поколений» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Акция призвана вернуть читателям и пользователям интернета имена поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников и их поэтическое свидетельство о Великой Отечественной войне. Видеоканал «Бессмертный полк русской поэзии» и размещенные на нём видеоролики со стихами о Великой Отечественной войне станут литературным онлайн-памятником воинам-победителям, защитившим мир от фашизма», — говорят организаторы мероприятия.

Для участия в акции нужно записать на камеру видеоролик с чтением произведения поэта-фронтовика или поэта-блокадника и прислать видео до 31 августа 2022 года на электронную почту poetic. polk@ya. ru. Организаторы смонтируют запись в едином стиле и разместят на специально созданных видеоканалах акции и в социальных сетях.

«Участие в акции может стать частью патриотического воспитания молодёжи в образовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях и в библиотечной системе Ингушетии», — отметили в Республиканском доме народного творчества.

Подробная информация на сайте.

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