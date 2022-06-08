Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк русской поэзии»

«Акция призвана вернуть читателям и пользователям интернета имена поэтов-фронтовиков и поэтов-блокадников и их поэтическое свидетельство о Великой Отечественной войне. Видеоканал «Бессмертный полк русской поэзии» и размещенные на нём видеоролики со стихами о Великой Отечественной войне станут литературным онлайн-памятником воинам-победителям, защитившим мир от фашизма», — говорят организаторы мероприятия.

Для участия в акции нужно записать на камеру видеоролик с чтением произведения поэта-фронтовика или поэта-блокадника и прислать видео до 31 августа 2022 года на электронную почту poetic. polk@ya. ru. Организаторы смонтируют запись в едином стиле и разместят на специально созданных видеоканалах акции и в социальных сетях.

«Участие в акции может стать частью патриотического воспитания молодёжи в образовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях и в библиотечной системе Ингушетии», — отметили в Республиканском доме народного творчества.