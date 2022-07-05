Жителя Ингушетии заставили уплатить штраф за использование поддельного водительского удостоверения

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21-летний житель Ингушетии уплатил уголовный штраф за использование поддельного водительского удостоверения после предупреждения о замене штрафа иным видом наказания, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«21-летний житель сельского поселения Экажево незаконно приобрел поддельное водительское удостоверение с целью его дальнейшего использования при поступлении на воинскую службу по контракту на должность водителя. Судебный пристав возбудил исполнительное производство, а также предупредил его о том, что в случае неуплаты штрафа в суд будет направлено представление о замене наказания другим видом. Осознавая серьёзность ситуации, должник изыскал необходимую сумму и уплатил штраф», — говорится в сообщении.

Противоправные действия гражданина суд квалифицировал по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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